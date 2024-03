Nu mai suntem ultimii la fotovoltaice!

CARAS-SEVERIN - Numarul prosumatorilor a crescut cu 80% in ultimul semestru, iar puterea instalata aproape s-a dublat!Daca in situatia publicata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), in iulie 2023, judetul nostru se situa pe ultimul loc atat in ceea ce priveste numarul de prosumatori (604), cat si puterea instalata (7 MW), lucrurile s-au schimbat in decursul urmatoarelor luni. Astfel, la 31 decembrie, cu 1.083 de prosumatori am reusit depasim Braila, ramasa pe ... citește toată știrea