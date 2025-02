Nu prea mai avem nici politisti, dar nici fapte penale

CARAS-SEVERIN - Cifrele fenomenului infractional au urmat, de-a lungul anului trecut, acelasi trend descendent cu care ne-am obisnuit in ultimii ani, de la infractionalitatea stradala, pana la accidentele rutiere grave!Asta a reiesit din detaliile oferite de comisarul sef Ciprian Lazarescu, seful Inspectoratului de Politie Judetean Caras-Severin, in cadrul unei conferinte de presa. Iar asta in conditiile in care oamenii legii s-au confruntat cu aceeasi penurie de personal, doar 72% din ... citește toată știrea