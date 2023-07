CARAS-SEVERIN - Importanta traseului l-a facut pe seful judetului sa gaseasca, impreuna cu cei responsabili, solutii pentru ca drumul sa nu fie mutat pe la altii. In zonele periculoase, salvamontistii vor toaleta vegetatia si turistii vor traversa insotiti, in timp ce la Zavoi se va amenaja alta varianta de traseu!Incet, incet, problemele identificate pe traseul Via Transilvanica din judetul nostru isi gasesc rezolvarea. "Zilele trecute, impreuna cu dl Ioan Popa, primarul Resitei, am facut o ... citeste toata stirea