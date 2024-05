Numaratoare inversa pentru targul de joburi

CARAS-SEVERIN - Bursa generala a locurilor de munca, din 17 mai, se va derula tot la Resita si Caransebes. Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca a revenit vizavi de organizarea evenimentului, insa deocamdata, in informare nu se regasesc si oferte de munca din partea angajatorilor...Amintim ca bursa se va deschide la ora 9, in 17 mai, in sala Campus Caffe a universitatii resitene, respectiv la sediul Muzeului Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita din Caransebes. ... citește toată știrea