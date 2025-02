Numarul autorizatiilor de construire, la minim in 2024

CARAS-SEVERIN - Dupa o cifra record inregistrata in 2021, de 278, a urmat o scadere continua pana sub nivelul anului 2019!Anul trecut au fost eliberate, la nivelul judetului, 194 de autorizatii de construire, cu 50 (20%) mai putine decat in 2023 cand au fost eliberate 245 si 68 (25%) mai putine decat in 2022, cand au fost eliberate 262, potrivit datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Un varf in materie de eliberari de autorizatii a fost inregistrat in 2021, an in care, in ... citește toată știrea