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Numarul cazurilor de COVID-19 s-a dublat in ultimele 24 de ore! Aproape 9.000 de noi infectari si peste 400 de bolnavi la ATI!

Sursa: Express de Banat
Marti, 11 Ianuarie 2022, ora 16:53
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Numarul cazurilor de COVID-19 s-a dublat in ultimele 24 de ore! Aproape 9.000 de noi infectari si peste 400 de bolnavi la ATI!
Express de Banat
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