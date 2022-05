Numere verzi pentru autovehiculele... verzi

CARAS-SEVERIN - A fost luata decizia ca autoturismele cu zero emisii de CO2 sa aiba numere distincte, deocamdata doar pentru a fi mai vizibile in traficul rutier!La sfarsitul lunii aprilie, a fost publicat in Monitorul Oficial, Ordinul comun al ministrului Afacerilor Interne, viceprim-ministrului, ministrul Transporturilor si ministrului Mediului, Apelor si Padurilor, care reglementeaza acordarea de numere de inmatriculare cu litere si cifre de culoare verde, pentru masini pur electrice sau ... citeste toata stirea