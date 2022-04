Nunta visurilor tale la Hotel Montis - Muntele Mic

MUNTELE MIC - Primavara a luat cu asalt statiunea de la Muntele Mic. Dupa o perioada de incertitudini si vacante programate in ultimul moment, a venit timpul ca turistii sa se gandeasca serios la concedii in perioada urmatoare, mai ales ca in aceasta zona montana restrictiile impuse de pandemie au disparut.In urmatoarele saptamani, sezonul cald se va instaura la munte. Incepand cu luna aprilie, turistii se pot bucura de activitati antrenante in Banatul Montan, cum ar fi: mountain bike, ... citeste toata stirea