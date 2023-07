CARAS-SEVERIN - Asa cum ne-au obisnuit, cei de la Registrul Auto Roman au publicat recent, pe pagina oficiala de Facebook, imagini deosebite, de aceasta data cu un frumos exemplar Renault Fregate, fabricat in urma cu 68 de ani!Proprietarul acestui vehicul s-a prezentat de curand la RAR Filiala Caras-Severin pentru avizele necesare, semn ca superbul Renault Fregate mai este inca utilizat."Fabricat in anul 1955, modelul care a fost fotografiat de colegii nostri are un motor de 2 litri pe ... citeste toata stirea