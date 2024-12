O caraseanca de 68 de ani a votat de doua ori la Racasdia

CARAS-SEVERIN - Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi votat la doua sectii de votare diferite, fiind acum cercetata pentru infractiunea de frauda electorala!Alegerile parlamentare au adunat, pana la ora 19.00, in ziua votului, 10 sesizari cu iz electoral."6 dintre sesizari nu s-au confirmat, in 3 cazuri au fost aplicate sanctiuni contraventionale cu avertisment, iar in altul a fost intocmit dosar penal.", informeaza ... citește toată știrea