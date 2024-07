O carte despre trecut, prezent si viitor

CARAS-SEVERIN - Lansare-eveniment: "Migram... Construind si deconstruind lumi. In noi si in jurul nostru", de Dorina Sgaverdia!Despre trecut si prezent, din perspectiva sau experienta lor de migranti, au vorbit joi, 27 iunie, unii dintre eroii celor doua volume de publicistica semnate Dorina Sgaverdia, chiar cu prilejul lansarii de la Radio Romania Resita. Cum ar fi compozitorul Sabin Pauta, pentru a-l aminti doar pe decanul de varsta prezent, care, desi a parasit Romania in 1984, este si ... citește toată știrea