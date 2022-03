O femeie a murit in accident, aproape de Paltinis...

PALTINIS - O persoana si-a pierdut viata, iar alta a fost ranita in urma unui grav accident de circulatie produs in aceasta dimineata pe DN 58, intre localitatile Brebu si Paltinis, in apropiere de Cornutel!Potrivit Politiei judetului, in timp ce un barbat de 63 de ani conducea un autoturism inspre Caransebes, pe DN 58, la Kilometrul 9, a parasit partea carosabila, rasturnandu-se cu autoturismul in afara drumului: "In urma accidentului a rezultat decesul pasagerei in ... citeste toata stirea