O femeie, noua sefa a jandarmilor resiteni

RESIEsA - Detasamentul 2 Jandarmi Resita are de ieri un nou comandant, in persoana locotenentului Giubega Stela-Mirabela. Aceasta revine in randul jandarmilor dupa o buna perioada petrecuta la pompieri!"Prima femeie comandant din istoria Inspectoratului de Jandarmi Judetean Caras-Severin, titreaza Jandarmeria Caras-Severin pe retelele de socializare. Intr-o atmosfera plina de emotie, la sediul inspectoratului nostru, s-a dat citire ordinului de numire in functie a doamnei locotenent Giubega ... citeste toata stirea