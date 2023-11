CARAS-SEVERIN - Muzeul Banatului Montan din Resita a gazduit, ieri, in prezenta unei numeroase asistente, lansarea volumului "O Istorie a Banatului. Compendiu", eveniment catalogat drept un "moment istoric" de catre managerul institutiei, Livia Magina!"Un volum care s-a nascut greu, la 30 de ani de la primele initiative, unic in istoriografia romaneasca. Il apreciem, ca istorici, din punct de vedere al continutului, cat mai ales pentru felul in care a fost conceput si scris, el adresandu-se ... citeste toata stirea