O masina de calcul de acum 90 de ani, la muzeul din Resita

RESITA - Din colectia Istoria Tehnicii, Muzeul Banatului Montan expune in aceasta luna o masina de calcul din perioada 1935-1943, obiectul facand parte din colectia muzeului incepand cu anul 1986!Dispozitivul marca Resulta- BS "7" are dimensiunile de 15*8*10 cm si cantareste 1,384 kg. Calculele efectuate erau atat operatiuni de adunare, cat si de scadere, in care erau folosite doar numere formate din maxim 7 cifre, respectiv maxim 7 zecimale, sustin reprezentantii Muzeului Banatului Montan. ... citeste toata stirea