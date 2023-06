RESIEsA - Teatrul resitean incheie stagiunea cu o premiera pe care o joaca azi, de la ora 19:00. Este vorba despre "Visul unei nopti de vara", de Shakespeare, spectacol pus in scena de managerul Florin Ionescu!Spectacol a carui montare e un vis mai vechi al managerului-regizor, iar punerea in scena se petrece intr-un an in care Ionescu considera ca visul este principal in teatru. Asta deoarece, in februarie, a vazut lumina scenei si Don Quijote, personaj pe care Ionescu il considera unul ... citeste toata stirea