O noua centrala va sorbi energie din Lacul Valiug

VALIUG - TMK Hydroenergy Power a inceput lucrarile la noua hidrocentrala din judetul Caras Severin, cu finantare in cadrul Programului pentru Energie in Romania, prin mecanismele financiare SEE si Norvegia, 2014-2021!Lucrarile de sapaturi au inceput deja din data de 29 aprilie, in vederea realizarii drumului de acces pentru echipamentele si materialele necesare constructiei noii centrale hidroenergetice, amplasata pe golirea de fund a barajului Valiug."Fabricarea hidroagregatului se afla in ... citeste toata stirea