O noua cresa, in licitatie pentru Resita

RESIEsA - Aceasta se va construi in Govandari, dupa un proiect tip, de dimensiuni reduse, cu o valoare estimata de 8,4 milioane de lei, fara TVA. Si va gazdui in total 40 de copii, in patru grupe!Compania Nationala de Investitii a scos la licitatie proiectarea, faza de adaptare la amplasament, executia de lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului, pe perioada executiei lucrarilor la obiectivul "Construire cresa mica" (proiect tip). Depunerea ofertelor este asteptata pana in 7 ... citeste toata stirea