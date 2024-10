O noua prestatie excelenta pentru atletul Lucian Stefan

CARANSEBES - Lucian Stefan, pregatit de Cristian Eugen Dragomir, a avut o prestatie excelenta la Campionatul National de Cros pentru seniori si tineret, desfasurat in perioada 26-27 octombrie, la Baile Felix!"Lucian Stefan a castigat o medalie de argint la Campionatul National de Cros, U20 si, bineinteles, locul in echipa echipa nationala de juniori care ne va reprezenta la Campionatul Balcanic si Campionatul European de Cros, care se vor desfasura in noiembrie, respectiv decembrie. Alaturi ... citește toată știrea