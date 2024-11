O reteta sigura pentru un accident reusit

CARAS-SEVERIN - Se combina viteza, neacordarea prioritatii si nerespectarea distantei in mers cu indisciplina pietonala si cu alte preocupari de natura a distrage atentia!Vorbim, mai precis, despre principalele cauze generatoare de accidente rutiere, al caror numar a ajuns de la inceputul anului, la noi in judet, la 270. "Dintre acestea, 60 soldate cu victime s-au produs doar pe DN6, cel mai problematic tronson de drum din judet, cu 2 accidente in plus fata de perioada similara a anului ... citește toată știrea