O scriitoare, un sportiv si un medic, cetateni de onoare ai Caransebesului

CARANSEBES - Panoplia cetatenilor de onoare ai municipiului Caransebes s-ar putea imbogati maine cu trei nume noi. Asta pentru ca pe masa alesilor locali se afla mai multe proiecte de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Caransebesului pentru trei personalitati care s-au remarcat in domeniile in care activeaza!Prima propunere este Lavinia Calina, scriitoarea de literatura fantasy si SF, care in doar cativa ani a devenit un reper al genului, cu numeroase volume ... citeste toata stirea