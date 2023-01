Oameni din toate colturile tarii sunt asteptati la Valeapai

VALEAPAI - A cincea editie "Color the Village" va avea loc in acest sat, in luna iunie. Se urmareste si promovarea obiectivelor turistice care se afla aici: castelul Atanasievici, biserica de la 1830, fosta moara a familiei Riesz, Locul fosilifer, Muntii Arenis si arealul natural al Poganisului!Sute de oameni din toate colturile tarii sunt asteptati, in perioada 8-10 iunie, in satul Valeapai, din judetul Caras-Severin, unde va avea loc a V-a editie a evenimentului "Color the Village". ... citeste toata stirea