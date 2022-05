Oamenii baracilor, trimisi in... fundul Varadului

MOLDOVA NOUA - Chiriasii din daramaturi sunt revoltati ca Primaria Moldova Noua nu le va mai prelungi contractele!Blocul nr. 1 de pe str. Uzinelor a apartinut candva trustului de constructii si montaj minier, care detinea in zona mai multe blocuri de locuinte, o cantina si cateva anexe. In prezent, in zona locuiesc familii care, pana acum trei saptamani, au avut contract de inchiriere cu primaria. Insa contractele au expirat, iar primaria refuza prelungirea acestora. In consecinta, oamenii au ... citeste toata stirea