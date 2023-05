CARAS-SEVERIN - Nota un carasean din Maureni, afland vestea data de Romeo Dunca: de marti, Calin Mircea Laza ia locul Alinei Stancovici. "Mi-am facut datoria, in folosul celui care ajunge pe pat de spital. Imi doresc ca acesta sa primeasca o sansa in plus si sa fie tratat onorabil!", a spus presedintele Consiliului Judetean!"Un, doi, trei pitici/Au revocat-o iar pe Stancovici"... Epopeea revocarii repetitive a Alinei Stancovici risca sa devina un soi de numaratoare la "de-a v-ati ascunselea" ... citeste toata stirea