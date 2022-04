Oare am invatat ceva din istorie?

RESIEsA - De 26 aprilie, Ziua internationala de comemorare a dezastrului de la Cernobil!In primavara anului 2015 am avut ocazia sa vizitez, in capitala Ucrainei, la Kiev, cu prilejul participarii la un congres international, Muzeul Memorial al Cernobilului. Acest muzeu a fost infiintat la 26 aprilie 1992 si se adreseaza unui numar mare de vizitatori din Ucraina, dar mai ales din lumea larga, avand ca tematica, asa cum spune insusi numele sau, uriasa tragedie petrecuta in urma cu 36 de ani, ... citeste toata stirea