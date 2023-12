RESIEsA - Cinematograful Dacia, Galeria Agora, batranele locomotive cu abur fabricate la Resita si aflate la Ploiesti, dar si Casa de Cultura, se afla in continuare in atentia primariei!Din spusele primarului Ioan Popa retinem ca se doreste modernizarea completa a cinematografului gratie unui proiect depus mai demult la CNI. Proiectul a ajuns la etapa avizelor, CNI solicitand o serie de clarificari. "In primul rand, proiectul priveste eficientizarea energetica a cladirii si apoi partea de ... citeste toata stirea