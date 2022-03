Obiective realizate pe cont propriu

VARADIA - Primaria Varadia investeste in extinderea retelei de apa si in reabilitarea unei strazi!Din declaratia primarului Danut Musa, am retinut ca reteaua de apa a fost introdusa la Varadia in 2009 cu bani de la Ministerul Dezvoltarii. In 2016, aceasta era extinsa spre satul apartinator Mercina cu fonduri din aceeasi sursa. In prezent, in cele doua localitati, se fac noi extinderi in zone ramase neacoperite de vechea retea. "Lucrarile includ realizarea a peste 600 de racorduri, amenajarea ... citeste toata stirea