Obiectul lunii decembrie la muzeul resitean

RESITA - Pe final de an, specialistii Muzeului Banatul Montan au ales drept exponat al lunii decembrie bratara de bronz spiralata, descoperita in apropierea localitatii Cornutel!Unul dintre cele mai vechi simboluri reprezentate grafic de catre om, spirala, apare sculptata, pictata sau scrijelita pe piatra, ceramica, metal inca din Preistorie. Obiectul propus de reprezentantii muzeului resitean pentru luna decembrie este bratara din bronz cu doua spirale, gasita in anul 1958 pe dealul Cozlar ... citește toată știrea