Octavian Doclin, poetul cu privirea peste umar...

RESIEsA - ... si cu numele scris in antologia "O suta si una de poezii", editata de Academia Romana. Lucru care spune mult, daca nu chiar totul, despre valoarea poetului care pe 11 februarie 2020 isi indrepta pasii pe drumul fara intoarcere!Alaturi de nume mari ale poeziei romanesti precum Eminescu, Nichita Stanescu, Nicolae Labis, George Toparceanu, Ioan Alexandru, Zaharia Stancu, Ion Luca Caragiale, Ion Vinea si multi altii, in antologia amintita pe locul 36 apare in 2019 Liubita Raichici, ... citeste toata stirea