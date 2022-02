OFICIAL! Ioan Dragomir este noul prefect de Caras-Severin!

CARAS-SEVERIN - Astazi a avut loc ceremonia de depunere a juramantului de catre prefect si cei doi subprefecti!Noul prefect al judetului Caras-Severin, Ioan Dragomir, si cei doi subprefecti, Cristian Gafu si Alin Muntean, au depus juramantul in data de 11 februarie 2022, la ora 10."Vreau sa va spun ca sunt onorat pentru numirea de catre Guvernul Romaniei in inalta demnitate de prefect al judetului Caras-Severin, dupa o cariera de peste 40 de ani in administratia publica si finantele publice. ... citeste toata stirea