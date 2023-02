Olariu: E sansa Caransebesului sa devina un aeroport international, cred in ambele proiecte!

CARANSEBES - Omul de afaceri care vrea sa dezvolte Aeroportul Caransebes se refera la cele doua proiecte depuse la Ministerul Transporturilor (MT), aflate in evaluare si pentru care asteapta aprobare in foarte scurt timp!Mai precis, e vorba de un proiect pentru o noua pista si de altul pentru o noua aerogara, investitia totala fiind de peste 135 de milioane de euro, bani care pot veni din fonduri europene. Ambele proiecte au fost depuse in luna decembrie a anului trecut si, odata aprobate, ar ... citeste toata stirea