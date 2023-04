RESIEsA - Copilul teribil al poeziei resitene a lasat orasul cu poeti mai sarac. Drum lin in lumina!Auzisem de mult de Olga Neagu. Citisem si cateva poezii, apoi a fost o lunga tacere. Nu mai stiam decat ca Resita a dat poeziei sau poezia a dat Resitei o Doamna. Am redescoperit-o de putin timp in "Orasul cu poeti", la Libraria Semn de Carte. Toata ziua m-am rugat sa nu ploua, cerul statea bosumflat si gata sa explodeze inca de cu noapte. Am aflat apoi ca, pentru "neploaie", s-a rugat si ... citeste toata stirea