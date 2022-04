Om de afaceri resitean, gasit fara suflare in propria masina

RESIEsA - Dumitru Seicaru, patronul unui restaurant din zona Caii Timisoarei din Resita, a fost gasit fara suflare in aceasta dupa-amiaza, in imprejurari deocamdata necunoscute!"Pot sa va confirm oficial ca, undeva pe drumul dintre Carasova si Anina, a fost gasit autoturismul barbatului si cadavrul barbatului de 64 de ani, ne informeaza comisarul sef de politie Dinu Nicorici, seful Serviciului Cabinet al Inspectoratului de Politie Judetean Caras-Severin. In acest moment, colegii mei sunt ... citeste toata stirea