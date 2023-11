POJEJENA - Cel supranumit "Printul Clisurii", Omer Radovancovici, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, in urma deciziei Tribunalului Caras-Severin. Sotia acestuia, primarita de la Pojejena, Mira Radovancovici, este cercetata sub control judiciar, iar paznicul cabanei lui Omer, unde a fost sechestrata si exploatata sexual minora de 14 ani, a fost si el arestat!Avocatii lui Radovancovici au cerut cercetarea acestuia sub control judiciar, decizie respinsa de magistrati. "Dispune arestarea ... citeste toata stirea