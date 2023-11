CARAS-SEVERIN - Fostul primar de la Pojejena s-a ales doar cu control judiciar pentru 60 de zile, in timp ce paznicul cabanei sale de vanatoare ramane in arest!"Admite contestatia formulata de inculpatul Radovancovici Omer impotriva incheierii penale nr. 58 din data de 24.11.2023 pronuntata de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Caras-Severin, in dosarul nr. 2349/115/2023 pe care o desfiinteaza in parte si rejudecand: 1. In baza art. 227 alin. 1 Cod procedura penala ... citeste toata stirea