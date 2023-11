RESIEsA - Omer Radovancovici si sotia acestuia, primarita de la Pojejena, Mira Radovancovici, si-au petrecut noaptea in arestul Politiei Caras-Severin. Asta pentru ca in urma audierilor de ieri, procurorul a dispus retinerea pe 24 de ore a lui Omer Radovancovici, a Mirei Radovancovici si a lui Marin Covaci, angajatul de la cabana care ar fi intretinut relatii sexuale cu o minora!Cei trei urmeaza sa apara vineri in fata judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului ... citeste toata stirea