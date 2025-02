Omul care imparte miliardul de euro in Vest, premiat pentru implicarea in dezvoltarea regiunii

VEST. Resiteanul Sorin Maxim, seful ADR Vest, a fost premiat la Gala "The Voices of Business-Regional Awards Timisoara, organizata de cei de la Transilvania Business. Lui Maxim i-a fost recunoscuta implicarea in dezvoltarea regionala si economica din Romania si mai ales din zona de vest!"Trebuie sa recunosc ca nu ma asteptam la acest premiu, el apartine intregii echipe ADR Vest care munceste zi de zi pentru dezvoltarea regiunii noastre.", a declarat Sorin Maxim, care a fost invitat la gala si ... citește toată știrea