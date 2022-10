Onoare ultimului partizan in viata

RESIEsA - In anii '50, Nicolae Ciurica lupta alaturi de partizanii condusi de colonelul Ion Uta. Cinci ani de lupta, opt incercuiri din care spune ca Dumnezeu l-a scapat, apoi zece ani de temnita grea in inchisorile comuniste de la Jilava, Craiova, Timisoara, Baia Sprie si Gherla fac din Nicolae Ciurica un erou pe care presedintele Iohannis il decora in 2016 cu Ordinul National "Serviciul credincios in grad de cavaler". Azi, Nicolae Ciurica a primit diploma de cetatean de onoare al judetului ... citeste toata stirea