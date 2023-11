RESIEsA - Titlul de cetatean de onoare post mortem a fost acordat azi lui Petru Gherga, fost luptator anticomunist originar din Rusca Teregova. Vicepresedintele Consiliului Judetean, Ovidiu Radoi, i-a inmanat diploma Virsaviei Gherga, fiica cea mica a celui omagiat. Despre Petru Gherga trebuie spus ca a executat 13 ani si noua luni de temnita grea, in 2018 fiind decorat de presedintele Romaniei cu Ordinul National "Serviciul credincios in grad de cavaler"!"Lui Petru Gherga, in amintirea ... citeste toata stirea