Opera Nationala din Taiwan, sambata la Resita, duminica la Caransebes

CARAS-SEVERIN - Ineditul spectacol "Eroul si frumoasa" va putea fi urmarit, gratuit, cu incepere de la ora 21:00, in Centrul Civic!Reprezentatia artistilor taiwanezi este doar una dintre cele 16 incluse in programul Festivalului International de Teatru "New Wave" care se va desfasura intre 15 si 23 iunie, la Resita si Caransebes. "Editia din acest an, a IV-a, este cea mai incarcata de pana acum si se anunta a fi una spectaculoasa, aducand in lumina reflectoarelor trupe de teatru si artisti ... citește toată știrea