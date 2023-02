"Operatie" estetica de 200 de mii de euro la noul compartiment al doctorului Singh

CARANSEBES - E vorba de Compartimentul Chirurgie Plastica si Microchirurgie Reconstructiva, unde medicul indian Singh Bhupinder a reusit sa-si capaciteze prietenii sa investeasca o importanta suma de bani pentru un loc precum in strainatate!Lucrarile au inceput in vara lui 2022, desi ideea inflorise in mintea doctorului Singh inca din 2019, dar a venit pandemia... Astazi, compartimentul de Chirurgie Plastica si Microchirurgie Reconstructiva arata ca nou, cu 9 saloane, pentru septici si ... citeste toata stirea