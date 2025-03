Opt din 90 de adaposturi respecta normele ISU Semenic

RESIEsA - Inspectorul-sef al Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Semenic" Caras-Severin, locotenent-colonel Petru Tilca, a oferit detalii despre starea adaposturilor civile din judet si despre necesitatea unui nou punct de interventie pentru pompieri!In cadrul verificarilor efectuate de ISU, dintr-un total de aproximativ 90 de adaposturi ramase in evidenta, doar 8 respecta in prezent normele de protectie civila. Situatia se afla in actualizare, iar echipele inspectoratului ... citește toată știrea