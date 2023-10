RESIEsA - ... de catre noua pictori acuarelisti care, impreuna, au realizat o lucrare in acuarela de 9/1,14m, cea mai mare de pana acum din tara. S-a intamplat la Bucuresti, cand fiecare artist a pictat cate o cladire reprezentativa din capitala pe o portiune de un metru a lucrarii mari. Evenimentul a avut loc la initiativa pictorului resitean Ovidiu Iovanel, presedintele Asociatiei Pictorilor Acuarelisti (APA)!Iovanel doreste sa repete acuarela si in alte orase, inclusiv acasa. Am aflat asta ... citeste toata stirea