ORAVITA - Luni, 12 iunie, politisti de la Politia Orasului Oravita, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe langa Judecatoria Oravita, au pus in aplicare 13 mandate de perchezitie domiciliara emise de Judecatoria Oravita, in orasul Oravita si zona rurala limitrofa, la persoane banuite de furt calificat!Opt persoane au fost conduse la audieri, pe numele acestora fiind emise mandate de aducere. Un barbat de 32 de ani a fost retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere ... citeste toata stirea