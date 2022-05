Orhideea palida a inflorit in Parcul National Cheile Nerei-Beusnita

CARAS-SEVERIN - In ariile protejate din Parcul National Cheile Nerei-Beusnita creste o specie de orhidee mai rar intalnita in alte zone din tara!Iubitorii de drumetii in natura au putut admira, in aceste zile, in Parcul National Cheile Nerei-Beusnita o specie deosebita de orhidee. Despre "orhideea palida" sau "poroinicul galben", cum mai este denumita, specialistii parcului national sustin ca, in Banatul Montan, e cel mai des raspandita."Palida si timida, ascunzandu-se prin paduri umbroase, ... citeste toata stirea