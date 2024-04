Orizont 2030: Zona Mociur - Triaj - Valea Eserovei

RESIEsA - Resitenii s-au putut convinge, vineri, pe teren si pe harta, ce proiecte sunt deja in derulare si ce mai urmeaza!Ziua Portilor Deschise in zona de dezvoltare a Resitei, organizata de Primaria Municipiului in parteneriat cu consultantii de la MKBT, a debutat pe locul fostului Aglomerator al CSR, cu vizionarea unei expozitii despre trecut si viitor. Trecutul a fost ilustrat cu ajutorul fotografiilor despre Resita "fost si post industriala", iar viitorul cu cel al hartilor, cu ... citește toată știrea