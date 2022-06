Otelarii, din nou in fata Guvernului

RESIEsA - 650 de angajati ai TMK Artrom din Resita si Slatina protesteaza maine la Bucuresti intre orele 11:00 si 14:00!Conform liderului Sindicatului "Vatra", Iosif Ciuciuc, ordonanta care putea limpezi apele la TMK Artrom s-a aflat azi pe ordinea de zi a Guvernului. Dar se pare ca problema tine din nou de ANAF. "Este vorba despre prelungirea derogarii pentru a se putea implementa hotararea de guvern. Conducerea a solicitat prelungirea derogarii pana in august, noi am cerut pana in ... citeste toata stirea