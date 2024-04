Pacanelele, drog municipal si-un pic orasenesc

CARAS-SEVERIN - In limitele stabilite de noua lege privind exploatarea jocurilor de noroc, carasenii vor putea juca doar in Resita, Caransebes si Bocsa!Legea adoptata in 9 aprilie de Camera Deputatilor si promulgata de presedintele Iohannis prevede ca o sala de joc, adica "spatiul propus, daca are amplasate mijloace de joc de tip slot-machine (pacanele, n.n.), trebuie sa se afle intr-o unitate administrativ-teritoriala cu o populatie mai mare de 15.000 de locuitori. Dovada numarului de ... citește toată știrea