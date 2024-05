Padurar "concurent" la furat lemne

RESIEsA - Proverbialul lup pus paznic la oi a fost prins de magistratii resiteni prin padurile din zona municipiului!Parchetul de pe langa Judecatoria Resita a dispus emiterea rechizitorului si trimiterea in judecata, sub masura preventiva a controlului judiciar, "a unui inculpat, padurar in cadrul Ocolului Silvic, sub aspectul savarsirii infractiunilor concurente de furt de arbori care au fost taiati din paduri ale fondului forestier national, fals informatic in forma continuata (doua acte ... citește toată știrea