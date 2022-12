Paguba curge pe teava greu de inlocuit

RESIEsA - AquaCaras e dispusa sa remedieze problema, insa nu poate acoperi refacerile ulterioare. Scriem asta referitor la cele semnalate de dna Maria Parvu, domiciliata in Piata Republicii, nr. 41, care ne-a vorbit despre pierderile de apa cu care se confrunta. Problema despre care am scris deja, atunci cand am sesizat conducerea AquaCaras, directorul Gheorghe Filipescu promitand ca o echipa a societatii se va deplasa la fata locului!In consecinta, o echipa condusa de directorul adjunct ... citeste toata stirea